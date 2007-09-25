Януковичу радять у Харкові роздовбати Добкіна з Кернесом
Лідерові ПР нагадали обіцянку "розібратися"
Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ прогнозує, що якщо лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ під час своєї сьогоднішньої поїздки до Харкова публічно не розкритикує мера і керівника міського виборчого штабу ПР Михайла ДОБКІНА, то на партію на виборах в області чекає «нищівний провал».
Про це експерт заявив у коментарі, переданому УНІАН.
«Під час візиту до Харкова Віктор ЯНУКОВИЧ, можливо, дотримає своїх обіцянок «розібратися» з мером Михайлом ДОБКІНИМ і секретарем міськради Геннадієм КЕРНЕСОМ», — відзначив заступник директора АМС, додавши, що з погляду передвиборного піару такі дії для Партії регіонів були б «абсолютно адекватними».
Водночас, на думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, «якщо прем`єр-міністр публічно не «дасть по руках» харківському градоначальнику, то на ПР на Слобожанщині чекає нищівний провал».
Разом з тим, експерт відзначив, що В.ЯНУКОВИЧ може розкритикувати діяльність М.ДОБКІНА і в непублічному режимі.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні В.ЯНУКОВИЧ планує відвідати Харків.