Януковичу радять у Харкові роздовбати Добкіна з Кернесом

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ прогнозує, що якщо лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ під час своєї сьогоднішньої поїздки до Харкова публічно не розкритикує мера і керівника міського виборчого штабу ПР Михайла ДОБКІНА, то на партію на виборах в області чекає «нищівний провал».

Про це експерт заявив у коментарі, переданому УНІАН.

«Під час візиту до Харкова Віктор ЯНУКОВИЧ, можливо, дотримає своїх обіцянок «розібратися» з мером Михайлом ДОБКІНИМ і секретарем міськради Геннадієм КЕРНЕСОМ», — відзначив заступник директора АМС, додавши, що з погляду передвиборного піару такі дії для Партії регіонів були б «абсолютно адекватними».

Водночас, на думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, «якщо прем`єр-міністр публічно не «дасть по руках» харківському градоначальнику, то на ПР на Слобожанщині чекає нищівний провал».

Разом з тим, експерт відзначив, що В.ЯНУКОВИЧ може розкритикувати діяльність М.ДОБКІНА і в непублічному режимі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні В.ЯНУКОВИЧ планує відвідати Харків.