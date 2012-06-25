У залі суду над Тимошенко - «партизанські» зйомки

Харків. 25 червня. УНІАН. До зали судових засідань апеляційного суду Харківської області, де Київської районний суд Харкова розглядає справу проти екс-прем’єра Юлії Тимошенко, без дозволу головуючого судді зайшли фотокореспонденти та оператори з телеканалів.

Як передає кореспондент УНІАН, захисник Ю.Тимошенко народний депутат України Андрій Кожем’якін під час перерви в судовому засіданні через кордон працівників спецпідрозділу «Грифон», які здійснюють охорону зали судових засідань, провів операторів та фотографів ЗМІ до зали.

Зараз фотокореспонденти та оператори проводять зйомку зі встановленої у залі скляної кімнати для підсудних, а також знімають присутніх на засіданні представників Європейського парламенту Олександра Квасневського та Пета Кокса.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня суддя Київського райсуду Харкова Костянтин Садовський ухвалив рішення заборонити фото-, відеозйомку і трансляцію судового процесу проти Ю.Тимошенко щодо діяльності ЄЕСУ.

На його думку, заборона відеозйомки і трансляції судового засідання не порушує принципу відкритості судового засідання. «Відмова у проведенні фото-, відеозйомки, трансляції ніяким чином не порушує принципу гласності та відкритості судового розгляду, оскільки ця кримінальна справа розглядається у відкритому судовому засіданні», - підкреслив К.Садовський.

Він наголосив, що заборона на фото-, відеофіксацію і трансляцію судових засідань буде чинною протягом всього процесу.