Кваснєвський і Кокс вшанували пам'ять розстріляних польських офіцерів

Харків. 25 червня. УНІАН. Спостерігачі від Європейського парламенту в Україні, екс-президент Польщі Олександр Кваснєвський та екс-президент Європарламенту Патрік Кокс вшанували пам`ять польських офіцерів, розстріляних у Харкові 1940 року.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, сьогодні О.Кваснєвський та П.Кокс, поклали вінки і квіти до Українсько-польського Меморіалу жертвам тоталітаризму і вшанували пам`ять безвинно загиблих польських офіцерів.



У церемонії також взяли участь голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, голова Харківської обласної ради Сергій Чернов, Генеральний консул Республіки Польща в Харкові Ян Гранат і представники громадськості.



Довідка УНІАН. Меморіал жертвам тоталітарного режиму був відкритий у харківському Лісопарку 2000 року. Тут поховані 3809 польських офіцерів та близько 500 мирних польських громадян, які були розстріляні в період з 5 квітня по 12 травня 1940 року згідно з наказом НКВС СРСР № 00350 від 22 березня 1940 року «Про розвантаження тюрем НКВС УРСР і БРСР». На українсько-польському цвинтарі у так званому «Кварталі №6» , що в Лісопарку, містяться поховання репресованих і знищених сталінським режимом радянських громадян.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА