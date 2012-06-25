Збирання ранніх зернових на Харківщині планується завершити 25-28 липня

Харків. 25 червня. УНІАН. Збирання ранніх зернових культур на Харківщині планується завершити 25-28 липня

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував у ході обласного семінару-наради з питань організації збору ранніх зернових і зернобобових культур врожаю 2012 року директор Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Віталій Панов.

За його словами, в Харківській області посів озимих зернових восени минулого року був проведений на площі 503,6 тис гектарів. Це на 5,4% більше порівняно з попереднім роком. Але через погані погодні умови в осінньо-зимовий період зійшло лише 70% від загальної площі.

«Таким чином, площа збирання озимих зернових цього року становитиме лише 349,9 тис гектарів. Це на 80,9 тис гектарів або на 19% менше, ніж у 2011 році. Пересів загиблих озимих зернових культур проводився переважно кукурудзою, соєю, круп`яними та іншими культурами пізнього строку збирання. З урахуванням цього площа посіву ранніх ярих зернових і зернобобових культур в області залишилася практично на рівні минулого року - 247,4 тис гектарів. У сукупності площа збирання ранніх зернових культур цього року в цілому по області становитиме 597,3 тис гектарів. Це на 79,6 тис. гектарів менше площі, на якій ранні зернові культури були зібрані в 2011 році», - сказав В.Панов.

Водночас, зазначив він, менший обсяг збиральних робіт не привід для розслаблення. Навпаки - це свідчення того, що цього року збирання ранніх зернових має бути проведене ще більш організовано і в коротші терміни, ніж у попередні роки. Збирання ранніх зернових культур планується завершити 25-28 липня.