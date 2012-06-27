Добкін закликає купувати «харківське»

Харків. 27 червня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін закликав купувати продукцію, виготовлену в харківському регіоні.

Свою позицію губернатор виклав під час наради з питання: «Залучення потенціалу підприємств та установ області в цільових, галузевих і регіональних програмах соціально-економічного розвитку міста Харкова і Харківської області, у виготовленні продукції для потреб підприємств різних форм власності та створення додаткових робочих місць для засуджених».

Яп повідомляє сайт ОДА, М.Добкін зазначив, що сьогодні дуже багато уваги буде приділятися пропаганді придбання товарів, які виробляються безпосередньо місцевими -харківськими товаровиробниками.

«Нічого немає поганого в тому, щоб купувати ті ж самі металеві вироби, або ті ж самі дитячі майданчики в райони і міста, не виготовлені, як ми зазвичай купуємо - в Санкт-Петербурзі, Дніпропетровську, а зроблені тут. Вони за якістю нічим не поступаються, а за ціною набагато доступніші. Це призведе до економії бюджетних коштів і держави на утримання системи, і тих коштів, які ви витрачаєте на облаштування ввірених вам регіонів, міст та інших населених пунктів», - сказав М.Добкін.