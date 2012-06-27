До Тимошенко їдуть американські юристи

Харків. 27 червня. УНІАН. Американські консультанти з правових питань завтра проведуть зустріч з екс-прем’єр-міністром Юлією Тимошенко.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, «до керівництва відомства звернувся представник офісу «Скадден, Арпс, Слейт, Мар і Флом ЛЛП» (далі - Скадден) у м. Вашингтон пан Грегорі Грег, який поінформував, що Міністерство юстиції України звернулося до офісу Скадден щодо визначення консультантів з правових питань для надання консультаційної допомоги у сфері вдосконалення системи кримінального правосуддя».

При цьому Г.Грег відзначив, що представники Skadden будуть здійснювати незалежний перегляд кримінальної справи Ю.Тимошенко, у тому числі збирати, вивчати факти і свідчення, на яких базувалося звинувачення ув’язненої.

За даними ДПтС, зазначене питання узгоджено представниками Скадден із адвокатом Ю.Тимошенко Сергієм Власенком, який поінформував про згоду Ю.Тимошенко зустрітися з представниками Скадден 28 червня.

Предстаникам Скадден Державною пенітенціарною службою надано право на зустріч із засудженою Ю.Тимошенко. Безпосередню участь у відвідуванні братимуть 4 представники компанії, йдеться в повідомленні.

Керівництвом Качанівської виправної колонії Юлію Тимошенко про запланований візит поінформовано.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство юстиції України уклало угоду з американською юридичною фірмою Skadden про співпрацю у справі, яку розглядатиме Європейський суд з прав людини за скаргою Ю.Тимошенко.

За словами міністра юстиції України Олександра Лавриновича, рішення про укладення угоди з американською фірмою було прийнято у зв’язку з тим, що Українська держава відповідально ставиться до роботи з Європейським судом та через великий міжнародний інтерес до цієї справи.

Відповідно до угоди, американська фірма допомагатиме Міністерству юстиції, Уповноваженому України при ЄСПЛ готувати позицію українського уряду під час розгляду в Європейському суді скарги Ю.Тимошенко.

При цьому представники американської фірми матимуть змогу не лише ознайомитись з документами, а провести зустрічі як з представниками обвинувачення, так і захисту Ю.Тимошенко, якщо вони погодяться на таку зустріч.

«Щоб не виникало жодних сумнівів і домислів у цій справі», - наголосив міністр юстиції.