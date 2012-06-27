Фред «ставить» сьогодні на Португалію
17:42, 27 червня 2012Харьків
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До цього тхір-віщун вгадав усіх чвертьфіналістів
Харків. 27 червня. УНІАН. У Харкові тхір-віщун Фред зробив передбачення щодо результатів матчів Португалія - Іспанія, який відбудеться сьогодні в Донецьку.
Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, Фред передбачив перемогу збірної Португалії.
Перед Фредом, як завжди, поставили дві миски з їжею і прапорцями країн, що беруть участь у першому півфіналі. Вибір тхора припав на збірну Португалії.
Як повідомляв УНІАН, у попередніх своїх прогнозах, зроблених перед матчами-чвертьфіналами 21, 22, 23 та 24 червня Фред «навіщував» перемогу збірним Португалії, Німеччини, Іспанії та Італії над командами Чехії, Греції, Франції та Англії, що й справдилося.
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