Харківщина відзначає День Конституції України

Харків. 27 червня. УНІАН. В Харківській області відзначають День Конституції України.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, сьогодні керівники міста й області поклали квіти до пам`ятника Тарасові Шевченку з нагоди 16-ї річниці ухвалення Конституції.

В урочистій церемонії взяли участь голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, голова Харківської облради Сергій Чернов, заступник голови - керівник апарату ХОДА Василь Хома, заступник губернатора Андрій Моченков, президент Національної академії правових наук України, член Конституційної асамблеї Василь Тацій, ректор Харківського національного університету внутрішніх справ, член Конституційної асамблеї Олександр Бандурка, секретар міської ради Олександр Новак.

Також квіти до підніжжя монумента поклали керівники структурних підрозділи облдержадміністрації та міськвиконкому, представники громадських організацій та духовенства, депутати різного рівня і харків`яни.