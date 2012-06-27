Янукович привітав Кернеса з днем народження

Харків. 27 червня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович привітав Харківського міського голову Геннадія Кернеса з днем народження, повідомляє сайт міської ради.

«Зичу міцного здоров’я, родинного благополуччя, невичерпної творчої енергії та реалізації усіх планів і задумів. Переконаний, що Ваш професіоналізм, життєва мудрість і багатий досвід роботи стануть надійним підґрунтям для нових вагомих здобутків у соціально-економічному розвитку міста Харкова. Щедрої Вам долі та довгих років щасливого життя», - сказано привітанні Президента України.

Також сьогодні міський голова приймає поздоровлення від прем`єр-міністра України Миколи Азарова, голови Верховної ради України Володимира Литвина, народних депутатів України, мерів інших міст, депутатів Харківської міської ради та членів її виконавчого комітету, громадських і культурних діячів тощо, йдеться у повідомленні.