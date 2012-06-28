Союз азербайджанців світу вітає українців з Днем Конституції

Харьков. 28 июня. УНИАН. Союз азербайджанцев мира (САМ) поздравляет всех граждан Украины с Днем Конституции.

От имени своей организации наилучшие пожелания украинскому обществу передал вице-президент Международной академии казачества, Герой казацкого народа, маршал Миршахин Исмаилов.

«28 июня 1996 года, - говорится в поздравлении, - Верховная рада Украины приняла новую Конституцию Украины - первую Конституцию независимого украинского государств, ставшую основой демократического развития гражданского общества.

Депутаты работали над проектом, оставаясь в сессионном зале всю ночь с 27 на 28 июня. Парламентарии учли замечания президента Украины, а также поддержали все спорные статьи проекта: о государственных символах Украины, о государственном украинском языке, о праве частной собственности на Украине.

Принятие Конституции закрепило правовые основы независимой Украины, ее суверенитет и территориальную целостность. Конституция Украины имеет высшую юридическую силу. Законы и иные нормативно-правовые акты принимаются на основе Конституции Украины и должны соответствовать ей.

Принятие Конституции стало важнейшим шагом в обеспечении прав человека и гражданина, содействовало дальнейшему повышению международного авторитета Украины на мировой арене».

Союз азербайджанцев мира, сказал М.Исмаилов, «желает Украине соответствовать стандартам европейской демократии и неуклонно совершенствовать свое гражданское общество».