Аваков виступає за розпуск обласної ради

Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ виступає за розпуск Харківської обласної ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві, розміщеній на особистому веб-сайті губернатора.

За словами А.АВАКОВ, відповідне подання про розпуск Харківської облради він направить до Верховної ради України одразу після дострокових виборів 30 вересня.

«Мене все більше турбують неадекватні рішення та публічні заяви керівництва Харківської облради, які почастішали останнім часом і які призводять до нагнітання атмосфери страху, дестабілізують суспільство, економіку та народне господарство області. Крім того, мене непокоять деякі рішення обласної ради, які протирічать Конституції України та іншим законам України», - заявив А.АВАКОВ.

«Ескалація дестабілізуючого фактора у суспільстві, що викликана цими рішеннями обласної ради та її керівництва, не залишають мені вибору», - зазначив губернатор.

А.АВАКОВ висловив упевненість, що «нова обласна рада не буде порушувати Конституцію та закони і буде ухвалювати рішення для людей, а не для окремих політиків».