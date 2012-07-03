Голову сільради оштрафовано за відмову надати депутатам інформацію

Харків. 3 липня. УНІАН. Голову Другої-Іванівської сільської ради, що в Барвінківському районі на Харківщині, за незаконну відмову депутатам у доступі до інформації притягнуто до адміністративної відповідальності.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на прокурора Барвінківського району Анатолія Долю.

За його даними, до сільської ради надійшов інформаційний запит від групи депутатів цієї сільської ради з питань використання земель та сум грошових коштів, що надійшли до бюджету ради у вигляді плати за землю. Сільський голова, розглянувши запит, незаконно відмовив запитувачам у доступі до інформації, а про своє рішення повідомив депутатам лише через 42 дні після надходження запиту

Протест прокурора, внесений на незаконні дії сільського голови, задовільнений. На сільського голову складено протокол про вчинення адміністративного правопорушення. Барвінківський районний суд притягнув сільського голову до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу.