Законопроект «Про Технополіс П'ятихатки» передають до Верховної Ради – Моченков

Харків. 5 липня. УНІАН. Законопроект «Про Технополіс П`ятихатки» буде переданий до Верховної ради України.

Як повідомляє прес-служба Харківської облдержадміністрації, про це повідомив сьогодні в ході розширеного засідання Харківського регіонального Комітету з економічних реформ заступник голови облдержадміністрації Андрій Моченков.

Прес-служба нагадує, що 15 лютого 2011 року на розширеному засіданні Комітету голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін поставив завдання підготовки інституційної бази для створення технополісу - законопроекту «Про Технополіс П`ятихатки».

За словами А.Моченкова, завдяки Академії правових наук, Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого в особі Василя Тація та керівництву Українсько-Російського технопарку «Слобожанщина» це завдання успішно вирішене.

«Багато хто з присутніх у цьому залі брали участь, а потім і лобіювали прийняття в 2000 році Верховною радою України закону «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Харкова». Хочу зауважити, що за один рік дії цього закону в економіку міста легально було залучено понад 80 млн дол, що в 3 рази більше, ніж за попередні 7 років незалежності України. Сьогодні, реалізуючи програму Президента «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», розуміючи наскільки важливо для високотехнологічних підприємств області встановлення територій пріоритетного розвитку, ми передаємо законопроект до Верховної ради України», - сказав А.Моченков.