Харківські медики дивуються, чому лікарі Шаріте досі не поставили на ноги Тимошенко

Харків. 9 липня. УНІАН. Члени Харківського медичного товариства занепокоєні відсутністю позитивної динаміки у лікуванні екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, яке проходить у Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» в Харкові під керівництвом лікарів берлінської клініки «Шаріте».

Подаємо у повному викладі заяву харківських лікарів, яку було оприлюднено сьогодні на прес-конференції.

Заявление медицинской общественности Харьковской области



Вот уже несколько месяцев медики Харьковщины вынуждены «глотать» информацию, которая унижает не только их честь и достоинство, но и ставит под сомнение опыт и профессионализм многотысячного коллектива медиков всей страны.

Длительное лечение Ю.В.Тимошенко в одной из лучших клиник Украины «вахтовым методом» немецкими коллегами из частной клиники «Шарите» не приводит к долгожданному улучшению ее состояния. Очередной приезд врачей этой клиники ознаменуется их заключениями о том, что пациентка чувствует себя все хуже и хуже.

Представители харьковской медицинской школы были готовы включиться в процесс лечения, используя новейшие разработки и технологии. Однако, наши знания и опыт оказались неудел.

Мы, представители харьковской медицинской общественности, хотим обратиться к немецким коллегам с требованием провести профессиональный диалог и получить ответ на вопрос: почему врачи частной клиники «Шарите» не могут вылечить одну пациентку? Возможно, коллеги используют технологии, методики и приемы лечения, которые не подходят госпоже Тимошенко? А, может, в их задачи и не входит поставить пациентку «на ноги»?

Мы далеки от политики и политической целесообразности. Наша задача - лечить больных, следуя клятве Гиппократа. Уверены, что наши коллеги из частной клиники «Шарите» исповедуют те же принципы.



Свої підписи під заявою поставили, зокрема, головний лікар міської клінічної лікарні № 13, депутат Харківської міської ради Алла Бодейко, головний спеціаліст МОЗ України із психотерапії професор Борис Михайлов, член-кореспондент Національної академії медичних наук України професор Ірина Гречаніна.

Як передає кореспондент УНІАН, після прес-конференції члени Харківського медичного товариства вирушили до ЦКЛ «Укрзалізниці», де мають намір зустрітися з Л.Хармсом та запропонувати йому провести консультації з питань лікування екс-прем’єра.