Підтримати Тимошенко приїхали 50 нардепів

Харків. 10 липня. УНІАН. До Харкова на підтримку екс-прем’єр міністра України Юлії Тимошенко приїхали близько 50 народних депутатів з фракції «БЮТ-Батьківщина».

Про це кореспондента УНІАН повідомив народний депутат Юрій Одарченко.

За його словами, у даний час близько 40 народних депутатів чергують у ЦКЛ «Укрзалізниці», де Ю.Тимошенко проходить курс лікування.

Ю.Одарченко зазначив, що вчора депутати отримали інформацію про те, що Ю.Тимошенко спробують силою доставить на сьогоднішнє засідання Київського районного суду Харкова у справі проти екс-прем’єра щодо корпорації «Єдині енергетичні системи України».

«Близько 40 народних депутатів зараз у лікарні. Вони чергують, оскільки ми отримали абсолютно чітку інформацію, що будуть спроби перевести Юлію Володимирівну до суду», - сказав Ю.Одарченко.

За його даними, в акції на підтримку Ю.Тимошенко, яка зараз проходить перед Апеляційним судом Харківської області, де Київський райсуд розглядатиме справу щодо ЄЕСУ, беруть участь близько 15 народних депутатів, зокрема Сергій Пашинський, Микола Томенко та інші. Вони будуть присутні у залі судових засідань.

Як повідомляв УНІАН, учора ввечері народний депутат Андрій Кожем’якін заявив, що депутати з фракції «БЮТ-Батьківщина» практично у повному складі перебувають у ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові «з метою недопущення протиправних дій щодо Юлії Тимошенко», зокрема, з огляду на те, що на завтра призначене засідання Київського райсуду Харкова у справі корпорації «Єдині енергетичні системи України».

А.Кожем’якін зазначив, що депутати від опозиції чергуватимуть у лікарні до самого ранку.

Начальник Качанівської виправної колонії Іван Первушкін заявив, що Ю.Тимошенко не будуть примусово доправляти до суду.