Захист Тимошенко гадає, що розгляд касації у газовій справі буде перенесено

Харків. 10 липня. УНІАН. Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та кримінальних справ 12 липня знову перенесе розгляд касаційної скарги захисту екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко у газовій справі.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко висловив на брифінгу після судового засідання у справі щодо корпорації «Єдині енергетичні системи України». (Київський райсуд Харкова сьогодні вкотре переніс розгляд цієї справи через неможливість присутності на засіданні Ю.Тимошенко, яка проходить курс лікування, - УНІАН).

На думку С.Власенка, влада незаконно намагається затягнути розгляд касації, незважаючи на прохання Ю.Тимошенко проводити засідання за її відсутності.

«Янукович, як вогню, боїться розгляду справи Тимошенко в Європейському суді з прав людини 28 серпня. І робить все, щоб пришвидшити розгляд цієї справи (щодо ЄЕСУ – УНІАН), і пригальмувати розгляд справи у Вищому спеціалізованому суді», - сказав С.Власенко.

«Ми очікуємо, що післязавтра Вищий спец суд, незважаючи на третю заяву Ю.Тимошенко, яку вона подала, щоб справа слухалася за її відсутності, відкладе розгляд цієї справи», - додав захисник.

На думку С.Власенка, Європейський суд з прав людини визнає політичними переслідування Ю.Тимошенко. «І це буде черговий і безпрецедентний ляпас режиму Януковича», - сказав С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, 26 червня Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та кримінальних справ за клопотанням прокурорів знову переніс розгляд касаційної скарги у газовій справі Ю.Тимошенко.

Наступне засідання з розгляду касаційної скарги відбудеться 12 липня о 10.00.

Сьогодні, 10 липня, Київський районний суд Харкова ухвалив рішення про оголошення до 23 липня перерви у засіданні з розгляду справи Ю.Тимошенко щодо корпорації «Єдині енергетичні системи України».