Медики Харкова вимагають припинити міфологізацію хвороби Тимошенко

Харків. 10 липня. УНІАН. Представники Харківського наукового медичного товариства (ХНМТ), які сьогодні пікетують Посольства ФРН у Києві, передали у ЗМІ свою заяву.

«Шановні представники засобів масової інформації. Вчора ми мали можливість спілкуватися з вами і висловити свою позицію щодо лікування Юлії Тимошенко німецькими лікарями в одній із найкращих клінік України.

Сьогодні, 10 липня о 13.00 група представників харківської медичної спільноти пікетують у Києві Посольство Федеративної Республіки Німеччина. Учасники пікету передадуть до Посольства відкритий лист.

Заява лікарів - представників медичної спільноти Харківщини

«Наше обурення нівелюванням здобутків української медицини дійшло межі, коли ми не хочемо і не можемо стояти осторонь подій, що зачіпають нашу гідність, честь та професіоналізм.

Протягом двох місяців весь світ споглядає за неспроможністю німецьких лікарів зарадити хворобі однієї лише пацієнтки. Прибуваючи до клініки, де лікується пані Тимошенко, лікарі «Шаріте» щоразу констатують погіршення її стану.

Панове німецькі лікарі, припиніть міфологізацію хвороби пацієнтки. Нам, як і всім лікарям, небайдужий її стан здоров`я. Проте довготривалість її лікування, призначеного за вашими методиками, позначається лише погіршенням її здоров`я.

Ми вимагаємо припинити зловживання на темі невиліковності хвороби Тимошенко і надати нам, хто врятував не одну сотню людських життів, можливість як обстеження, так і лікування пацієнтки самостійно».

Як повідомляв УНІАН, 9 липня на прес-конференції у Харкові члени Харківського медичного товариства висловили занепокоєння відсутністю позитивної динаміки у лікуванні Ю.Тимошенко, яке проходить у ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові під наглядом лікарів берлінської клініки «Шаріте».

Депутат Харківської міської ради – головний лікар міської клінічної лікарні № 13 Алла Бодейко наголосила, що харківські медики встановили діагноз Ю.Тимошенко, який підтвердили усі міжнародні фахівці.

Вона нагадала, що лікуванням Ю.Тимошенко займаються німецькі фахівці, і харківська медична громадськість не має практично ніяких відомостей про лікування.

А.Бодейко припустила, що якщо протягом двох місяців, які Ю.Тимошенко перебуває у стаціонарі, не було досягнуто позитивних зрушень, то або неправильно виконуються медичні призначення, або взагалі лікування було призначено невірно.

А.Бодейко підкреслила, що харківські лікарі мають намір запропонувати лікарю-невропатологу клініки «Шаріте» Лутцу Хармсу взяти участь у діалозі із харківськими медиками й обговорити можливість надання місцевими спеціалістами допомоги у лікуванні Ю.Тимошенко.