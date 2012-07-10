У військовослужбовців Харківщини збільшилися пенсії

Харків. 10 липня. УНІАН. З 1 липня середній розмір пенсій військовослужбовців у Харківській області збільшився до 2031 грн.

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області Тетяну Піпченко.

«З 1 липня пенсії військовослужбовців збільшилися на 11%, але при цьому враховувався розмір грошового забезпечення, яке отримують діючі військовослужбовці, оскільки розмір пенсії військовослужбовця не може перевищувати розмір грошового забезпечення», - сказала Т.Піпченко.

Після збільшення середній розмір пенсії військовослужбовців по Харківській області становить 2031 грн.

Всього на Харківщині проживає близько 43 тисяч військових пенсіонерів.

Т.Піпченко нагадала, що пенсії військовослужбовців будуть збільшуватися ще двічі: з 1 вересня 2012 та 1 січня 2013 року. Загальне збільшення пенсій становитиме до 35%.