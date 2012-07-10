Харківщина намолотила майже півмільйона тонн зерна

Урожай збирають у 27 районах

Харків. 10 липня. УНІАН. На Харківщині триває збирання ранніх зернових та зернобобових культур. Загальна площа посіву цих культур становить 603,49 тис га. Станом на 10 липня збиральні роботи розпочаті у 27 районах області. Врожай зібрано на 32% посівних площ. Намолочено 488 тис тонн зерна. Середня врожайність становить 25,4 ц/га, повідомляє сайт облдержадміністрації.

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