Працівникам успішних підприємств Харківщини виділять 400 квартир - Моченков

Харків. 10 липня. УНІАН. Працівникам економічно активних підприємств буде виділено 400 квартир за Програмою іпотечного кредитування для будівництва доступного житла.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це поінформував заступник голови облдержадміністрації Андрій Моченков.

За його словами, згідно зі Стратегією сталого розвитку Харківської області, одним з найважливіших пріоритетів є розвиток галузі машинобудування. На Харківщині є низка підприємств, які плідно працюють, збільшують кількість робочих місць і планують забезпечити соціальні гарантії своїм працівникам. Одна з таких гарантій, зазначив заступник губернатора, надання житла.

А.Моченков повідомив, що в результаті зустрічей голови Харківської облдержадміністрації Михайла Добкіна і прем`єр-міністра України Миколи Азарова з трудовими колективами заводів області було визначено, що необхідно вирішити питання житла для співробітників. Для цього працівники економічно активних підприємств можуть взяти участь у програмі іпотечного кредитування.«Ми відібрали 16 підприємств, які, на нашу думку, є провідними в Харківській області і мають потребу в організації таких соціальних гарантій для своїх працівників. Губернатором поставлене завдання, щоб з 1200 квартир, які забудовники сьогодні надають за цією програмою, 400 було виділено працівникам економічно активних підприємств», - сказав А. Моченков.

Серед цих підприємств він назвав ВАТ «Турбоатом», Держпідприємство «Електроважмаш», ЗАТ «Філіп Морріс Україна», ТОВ «Техноком», Харківський машинобудівний завод «ФЕД», Харківський машинобудівний завод «Світло шахтаря», ПАТ «Завод «Південкабель», корпорацію «Бісквіт-Шоколад», які мають близько 40% рентабельності.