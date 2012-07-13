Ярославський доставив Вілліана до Харкова

Харків. 13 липня. УНІАН. Бразильський форвард Вілліан прибув сьогодні до Харкова.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ФК «Металіст», із Києва футболіст прибув особистим літаком президента клубу Олександра Ярославського.

Літак приземлився у Міжнародному аеропорту «Харків» о 17.30.

Зараз бразилець знаходиться в готелі Kharkiv Palace 5 *, де відпочиває після тривалого перельоту. Сьогодні пізно ввечері Вілліан зустрінеться з керівництвом ФК «Металіст» для того, щоб обговорити деталі контракту.