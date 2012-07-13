Ярославський доставив Вілліана до Харкова
19:21, 13 липня 2012Харьків
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Увечері - обговорення контракту
Харків. 13 липня. УНІАН. Бразильський форвард Вілліан прибув сьогодні до Харкова.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ФК «Металіст», із Києва футболіст прибув особистим літаком президента клубу Олександра Ярославського.
Літак приземлився у Міжнародному аеропорту «Харків» о 17.30.
Зараз бразилець знаходиться в готелі Kharkiv Palace 5 *, де відпочиває після тривалого перельоту. Сьогодні пізно ввечері Вілліан зустрінеться з керівництвом ФК «Металіст» для того, щоб обговорити деталі контракту.
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