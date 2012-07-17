ПР: американські технологи намагаються втримати увагу до Тимошенко

Харків. 17 липня. УНІАН. Американські політтехнологи Юлії Тимошенко намагаються втримати увагу суспільства до колишнього прем’єр-міністра України, «вигадуючи історії у стилі трилерів Голівуду».

Про це заявив народний депутат від Партії регіонів Владислав Лук’янов, коментуючи заяву чоловіка Ю.Тимошенко щодо начебто тиску влади на родичів екс-прем’єра, повідомили УНІАН у прес-службі ПР.

«Історії від американських політтехнологів про секретні операції спецслужб і «вербовку» неповнолітніх родичів сім’ї Ю.Тимошенко вже нагадують голлівудські трилери, які викликають якщо не подив, так сміх у українського глядача», - сказав парламентарій.

За його словами, над заявами адвоката Ю.Тимошенко та її чоловіка працюють люди, які «нічого не тямлять в менталітеті українського народу». «Якщо ж на те пішло, то сьогодні українській СБУ є чим займатися. І вже точно не Тимошенко, яка відбуває своє законно отримане покарання», - додав народний депутат.

«Завтра американські фантазери, яким чоловік Тимошенко щомісяця платить сотні тисяч чесно зароблених доларів, розкажуть про підготовку українськими спецслужбами терористичних актів у харківській лікарні та у Качанівській колонії», - зауважив політик.

«Я вважаю, що вся ця маячня має на меті лише одне завдання – не дати українському суспільству забути про Тимошенко. Але, повірте, про неї і так ще довго буде пам’ятати кожен громадянин нашої держава, який сьогодні вимушений втричі переплачувати за спожитий газ, а також ще велика кількість людей, які стали жертвами махінацій її компанії ЄЕСУ у 90-х роках», - сказав резюмував В.Лук’янов.

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Як повідомляв УНІАН, чоловік Ю.Тимошенко заявив, що владою України «видані вказівки збирати відомості про всіх родичів екс-прем`єра і забезпечувати тиск на них» з метою одержання свідчень щодо причетності до вбивства Євгена Щербаня.

«В хід ідуть залякування, погрози, тиск. Тиск чиниться навіть на неповнолітніх. То де ваша совість, пане Пшонко? Чому Ваша совість не прокинеться, щоб розслідувати діяльність уряду Януковича за 2006-2007 роки за звітом Контрольно-ревізійного управління за спричинені збитки державі більш ніж 10 млрд доларів, який був переданий в Генеральну прокуратуру України в 2008 році?», - звертається О.Тимошенко до генпрокурора Віктора Пшонки.