Причини вибуху на компресорній станції ще не встановлено - Дулуб

Харків. 17 липня. УНІАН. Причиною вибуху на Червонодонецькій дотискувальній компресорній станції ГПУ «Шебелинкагазвидобування», що на Харківщині, могли стати дефект устаткування або людський фактор.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це сказав журналістам перший заступник губернатора Валентин Дулуб.

«Виходячи із тих розмов, які я проводив з керівництвом «Шебелинкагазвидобування», розглядається кілька факторів: дефект устаткування чи людський фактор», - сказав В.Дулуб.

Утім, він наголосив, що на цей час ще немає офіційного висновку щодо причин вибуху на газокомпресорній станції. «Люди, які зайшли туди, це професіонали своєї справи, вони навіть не відчули запаху газу. Крім того, там стоїть безліч приладів, які фіксують наявність газу. Але яким чином утворилася ця газо-повітряна вибухонебезпечна суміш, визначити ще не вдалося», - сказав В.Дулуб.

Заступник голови ОДА зазначив, що сьогодні над визначенням причин вибуху працює кілька профільних комісій.

В.Дулуб також наголосив, що устаткування компресорної станції не пошкоджено. У день вибуху постачання і транспортування газу не зупинялося, газотранспортній системі України ніяких збитків не нанесено.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня під час запуску після проведених ремонтних робіт машини №2 РМК – 10 Компресорного цеху I ступеню Червонодонецької дотискної компресорної станції стався вибух. Під час вибуху постраждало 7 працівників ГПУ «Шебелинкагазвидобування». Прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу за фактом вибуху на компресорній станції.