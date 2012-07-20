Суд зробив попередження харківському борцеві за українську мову

Харків. 20 липня. УНІАН. Дзержинський районний суд Харкова виніс усне зауваження організатору акції протесту проти прийняття мовного закону на площі Свободи в Харкові Дмитру Пилипцю, якого обвинувачували у порушенні правил проведення масових акцій.

Як повідомив кореспондентові УНІАН сам Д.Пилипець, судове засідання проходило вчора у другій половині дня.

Він продемонстрував постанову Дзержинського райсуду та зачитав витяг із неї: «Суддя постановив: звільнити Пилипця Дмитра Юрійовича від адміністративної відповідальності, передбаченою ч. 1 ст. 185-1 КУпАП (порушення правил проведення акцій) у зв’язку з мало значимістю події та обмежитися усним зауваженням. Провадження у справі про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 185-1 КУпАП стосовно Пилипця Дмитра Юрійовича закрити».

Д.Пилипець наголосив, що суддя, винісши таке рішення, фактично визнала, що він порушив правила проведення акцій протесту.

Д.Пилипець також підкреслив, що в судовому рішенні зазначається, що складений стосовно нього 4 липня другий протокол за ст. 185 КУпАП (непокора працівникам міліції) «підлягає передачі прокурору», оскільки суддя вбачає в діях активіста порушення ст. 342 Кримінального кодексу України (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу).

Організатор харківської акції протесту наголосив, що під час судового засідання суддя жодним чином не повідомила його про рішення передати другий протокол прокуророві. Д.Пилипець зазначив, що прийме рішення щодо своїх подальших дій після консультації з юристами.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня близько 22.00 громадські активісти на знак протесту проти мовного закону встановили на площі Свободи намети. За словами Д.Пилипця, близько 23.30 до наметів підійшли працівники міліції й представник міськради, який не представився, та почали вимагати прибрати намети. Після відмови Д.Пилипця, його матір та керівника харківської організації Спілки Української Молоді Романа Черемського затримали, доставили до відділу міліції і склали по два адміністративні протоколи на кожного: за проведення несанкціонованої акції протесту та за непокору працівникам правоохоронних органів.

За словами Д.Пилипця, згодом суд закрив адміністративне провадження за складеними протоколами стосовно його матері та Р.Черемського.