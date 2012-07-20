Стан Тимошенко погіршився, стверджує її донька

Харків. 20 липня. УНІАН. Лікарі з берлінської клініки «Шаріте» приїдуть до Харкова для продовження лікування екс-прем`єра України Юлії Тимошенко на наступному тижні.

Про це повідомила дочка політика Євгенія Тимошенко сьогодні журналістам у Харкові, біля центральної клінічної лікарні № 5, де в даний час проходить курс лікування екс-прем`єр.

«На наступному тижні, швидше за все, приїде сюди професор Айнхойпль або доктор Хармс», - сказала Є.Тимошенко.

За її словами, зараз німецькі лікарі обмінюються інформацією з українськими медиками і знають, що після від`їзду доктора Лутца Хармса фізіотерапія та медикаментозне лікування болю в спині не проводилися.

За словами Є.Тимошенко, «доктор Л.Хармс бачив шкірний висип і порадив відмінити поки процедури, пов`язані з лікуванням спини і навіть фізкультуру».

Є.Тимошенко повідомила, що лікування шкірної хвороби Ю.Тимошенко ведеться за допомогою гормональних препаратів.

При цьому Є.Тимошенко зазначила, що останнім часом у екс-прем`єра болі в спині посилилися, оскільки їй скасували навіть знеболюючі препарати.

Вона не виключила, що Ю.Тимошенко спробують доставити на судове засідання у справі про фінансові порушення корпорації «Єдині енергетичні системи України» 23 липня.

«Вони, звичайно, роблять все можливе, щоб привезти її в суд 23-го, але везти її до суду не тільки незаконно, але й суперечить медичними рекомендаціями. Вона знаходиться на лікуванні в лікарні, у неї болі в спині. Її знаходження в суді фізично неможливо», - сказала Є.Тимошенко.

