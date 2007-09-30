На майдані Свободи близько 100 наметів

Харків. 30 вересня. УНІАН. В центрі Харкова на майдані Свободи – на всьому її просторі від пам’ятника Леніну до приміщення облдержадміністрації на вул. Сумській - на цей час перебуває близько 100 біло-синіх наметів.

Як передає кореспондент УНІАН, ці намети були встановлені для проведення агітаційної акції та концерту, які організувала Партія регіонів у п’ятницю, 28 вересня.

Сьогодні намети порожні, з них прибрано всю агітаційну літературу, заклеєна символіка, біля них немає агітаторів.

Представники Партії регіонів напередодні пояснювали журналістам, що намети залишили на випадок, якщо під час виборів будуть порушення, і в тому разі, коли виборчий штаб Партії регіонів встановить, що вибори сфальсифіковані, не виключено, що на площі розпочнеться акція протесту.

На прес-конференції в обласному штабі Партії регіонів, яка щойно завершилася, керівник міської організації ПР, перший заступник харківського міського голови Олександр КРИВЦОВ пояснив, що намети на майдані Свободи не демонтовані тому, що представники ПР планують там «святкувати перемогу».