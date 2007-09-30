Аваков оскаржить рішення ЦВК

Харків. 30 вересня. УНІАН. Рішення Центральної виборчої комісії України про визнання незаконної агітації головою Харківської облдержадміністрації Арсеном АВАКОВИМ і блоком політичних партій, який він представляє, сьогодні ж буде оскаржено в суді.

Як повідомляє сайт Харківської ОДА, про це А.АВКОВ заявив журналістам відразу після голосування на 57-й виборчій ділянці Київського району.

«ЦВК визнала незаконною агітацію, але не визнала незаконними білборди і рекламні ролики – мене декілька дивує подібне рішення», - сказав А.АВАКОВ.

Губернатор висловив упевненість, що вибори відбудуться, навіть незважаючи на те, що вже зранку стають відомими факти порушення чинного законодавства на виборчих дільницях міста.

Відповідаючи на запитання журналістів про дії молодіжних груп однієї з політичних сил, А.АВАКОВ сказав, що йому відомі факти переміщення людей на автобусах з партійною символікою, і цим фактам компетентними органами буде надана належна оцінка в рамках чинного законодавства України.