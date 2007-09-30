БЮТ прогнозує високу активність виборців
15:47, 30 вересня 2007Харьків
0
Десь на рівні 70% - Фельдман
Харків. 30 вересня. УНІАН. Керівництво обласного штабу Блоку Юлії ТИМОШЕНКО прогнозує високу активність виборців у ході сьогоднішнього голосування на Харківщині.
Як сказав у прес-центрі «Вибори – 2007» керівник регіонального штабу БЮТ Олександр ФЕЛЬДМАН, на підставі спостережень він не виключає, що активність в області на дострокових виборах може становити 70%.
При цьому він звернув увагу на наявність багатьох порушень у ході голосування і низьку якість списків. Хоча, на думку О.ФЕЛЬДМАНА, це суттєво не вплине на результати голосування.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter