Починають виносити чисті бюлетені

Харків. 30 вересня. УНІАН. Близько восьмої години ранку в Харкові двоє молодиків намагалися винести два чистих бюлетеня з 63-ої дільниці Жовтневого району.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, правопорушників, які, вийшовши з кабінок для голосування, не вкинули бюлетені в урну, вчасно зупинили спостерігачі.

Як вважають у прес-службі Харківського виборчого штабу БЮТ, такі могли бути початком схеми, яка б дала можливість зацікавленим політичним силам фальсифікувати народне волевиявлення.

За даним фактом складено акт про порушення виборчого законодавства.