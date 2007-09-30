Гіркота перших виборів

У Харкові на дільниці № 159 виборчого округу № 174 не змогли проголосувати близько ста 18-літніх юнаків і дівчат, які мали право і вперше у своєму житті хотіли взяти участь у виборах.

Про це спостерігав кореспондент УНІАН, голосуючи на своїй дільниці.

Виявилося, що їхні прізвища відсутні у списках виборців.

«Мені дуже шкода, адже я хотів проголосувати, це мої перші вибори», - сказав один з десятикласників школи, у приміщенні якої розміщені виборчі дільниці і триває голосування.

Як сказали працівники виборчкому, «їм також важко спостерігати це», але учні до певної міри винні й самі, і якби заздалегідь перевірили себе у списках, прикростей могло б і не бути.