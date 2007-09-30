Гіркота перших виборів
17:07, 30 вересня 2007Харьків
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Перше в житті голосування обернулося гірким розчаруваням для великої кількості харківських юнаків і дівчат...
У Харкові на дільниці № 159 виборчого округу № 174 не змогли проголосувати близько ста 18-літніх юнаків і дівчат, які мали право і вперше у своєму житті хотіли взяти участь у виборах.
Про це спостерігав кореспондент УНІАН, голосуючи на своїй дільниці.
Виявилося, що їхні прізвища відсутні у списках виборців.
«Мені дуже шкода, адже я хотів проголосувати, це мої перші вибори», - сказав один з десятикласників школи, у приміщенні якої розміщені виборчі дільниці і триває голосування.
Як сказали працівники виборчкому, «їм також важко спостерігати це», але учні до певної міри винні й самі, і якби заздалегідь перевірили себе у списках, прикростей могло б і не бути.
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