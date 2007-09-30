ТВК №174 вирішила проблему невідкриття 9 дільниць

Харків. 30 вересня. УНІАН. Територіальна виборча комісія округу №174 вирішила проблему, яка виникла з невідкриттям 9 виборчих дільниць на території Московського району Харкова.

Як пояснила кореспонденту УНІАН член ТВК №174 Олена ОРЕЛ-ВЕНЕДИКТОВА, справа торкається спеціалізованих дільниць - лікарень, слідчого ізолятора, і проблема виникла у зв’язку з тим, що районна влада не змогла вчасно усунути зауваження щодо порушених норм законодавства при створенні цих дільниць.

«Люди зі спеціалізованих дільниць були розподілені на звичайні прилеглі дільниці, і там змогли проголосувати», - сказала О.ОРЕЛ-ВЕНЕДИКТОВА.

Член ТВК відзначила, що загалом голосування в окрузі триває нормально, якщо не брати до уваги певної кількості помилок у списках. «Є скарги і на порушення, - сказала О.ОРЕЛ-ВЕНЕДИКТОВА, - але вони не такого масштабу, щоб це впливало на результати голосування».

За її даними, на 18.00 явка виборців у окрузі становила близько 53% виборців.