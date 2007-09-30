Влада Харкова – гальмо активності

Харків. 30 вересня. УНІАН. Досить низьку активність виборців Харкова радник губернатора Василь ТРЕТЕЦЬКИЙ пояснює непопулярністю серед харків’ян керівників міста – мера Михайла ДОБКІНА та Геннадія КЕРНЕСА.

«Керівники Харкова виявилися неготовими до цих виборів, і діяльність міського голови Михайла ДОБКІНА та секретаря Харківської міськради Геннадія КЕРНЕСА впливає на активність виборців», - сказав В.ТРЕТЕЦЬКИЙ у прес-центрі «Майдан Свободи».

За його словами, показники активності виборців на минулих президентських та парламентських виборах були значно вищими, аніж нинішні.

При цьому він звернув увагу на низьку якість списків виборців як у Харкові, так і в районах області.