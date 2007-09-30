А про футбол забули?

Харків. 30 вересня. УНІАН. У виїзному матчі 11-го туру Чемпіонату України з футболу харківський Металіст наніс поразку львівським Карпатам.

Рахунок гри, яка щойно завершилася, – 0:2 . Голи забили Фомін (13) та Валяєв (68).

Набравши в 11 іграх 20 очок, Металіст посідає 4-те місце в турнірній таблиці, і розрив з йаближчим суперником – київським Динамо – скоротився до мінімуму.

Сьогоднійшій день 11 туру також виявився не без сенсації. У Дніпропетровську київський Арсенал розгромив Дніпро з рахунком 3:1.

Чорноморець виграв у Таврія 2:0.