Харківщина: активність – майже 54%

Дані ЦВК на 20.00

Харків. 30 вересня. УНІАН. За офіційними даними Центрвибочкому, активність виборців Харківської області на час завершення голосування (20.00) становила 53,77%. Найактивніше голосували в округах № 181, №178 та №179 (69,15% і 60,16%, 58,59%). У решті активність становила: 173 – 51,43%, 174 – 54,39%, 175 – 52,78%, 176 – 49,66%, 177 – 51, 29%, 180 – 57,43%, 182 – 54,38%.

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