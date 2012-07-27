Вілліан готується до свого дебюту на стадіоні «Металіст»

Харків. 27 липня. УНІАН. Дебютувавши в українському футболі в матчі із сімферопольською «Таврією», новачок Металіста Вілліан готується до свого дебюту на домашньому стадіоні.

Як повідомляє прес-служба ФК «Металіст», бразилець потихеньку знайомитися з клубом, налагоджує ігрові зв`язки і, головне, адаптується до стилю гри команди. Відігравши третину поєдинку у Сімферополі, Вілліан сподівається зіграти і в матчі із запорізьким «Металургом». Матч відбудеться у суботу, 28 липня.

Вілліан: «У «Металіста» прекрасний стадіон. Мені дуже запам`ятався перший матч, який я подивився з трибун. Я дуже хочу швидше адаптуватися і вийти на полі домашнього стадіону. Але все залежить від того, чи вважає тренер мене досить підготовленим для гри. А моє бажання – величезне. Для мене важливо, щоб «Металіст» перемагав, а мій гол… Ви знаєте, я не думаю про це. Я завжди дякую за голи Богові, своій сім`ї і, звичайно ж, партнерам по команді».

Відео-інтерв`ю з Вілліаном, а також тренування «Металіста» знаходяться тут (вгорі зліва ФАЙЛ – «Завантажити»).

Фото metalist.ua