Харків’яни не люблять екзит-полів

Харків. 30 вересня. УНІАН. Організатори опитувань у день виборів зіткнулися з нетиповою картиною і труднощами – значна кількість виборців Харківської області не захотіли відповідати на запитання, за кого вони голосували.

«Близько 40% респондентів відмовилися взяти участь в альтернативному екзин-полі в Харківській області, тому ми не будемо обнародувати його результати», - заявив у прес-центрі «Вибори – 2007» представник компанії, яка організовувала екзит-пол на Харківщині Олег СИНАК.