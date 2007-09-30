Стороженко – регіоналам: мало старалися

Харків. 30 вересня. УНІАН. Заступник губернатора Сергій СТОРОЖЕНКО вважає, що Партія регіонів не отримає на Харківщині запланованої ними кількості голосів.

«Партія регіонів не отримає запланованого відсотку голосів», - сказав С.СТОРОЖЕНКО, промовляючи сьогодні у прес-центрі «Майдан Свободи».

Він скептично ставиться до прогнозу Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА, який оголосив, що Партія регіонів набере 60%. С.СТОРОЖЕНКО вважає, що ця цифра нею не буде досягнута.