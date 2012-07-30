Харківська прокуратура порушила справу через невиплату зарплатні

Харків. 30 липня. УНІАН. У Харкові стосовно директора державного підприємства «Жовтневе лісове господарство» порушено кримінальну справу за безпідставну невиплату заробітної плати.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на прокурора Ленінського району Сергія Патлатюка.

За його даними, правоохоронці встановили, що на підприємстві заробітна плата працівникам виплачується з порушенням законодавчо встановлених строків і не в першочерговому порядку, у зв’язку з чим станом на 7 червня 2012 року виникла заборгованість у сумі понад 861 тис грн перед 320 працівниками.

С.Патлатюк зазначив, що прокуратура Ленінського району Харкова порушила кримінальну справу стосовно директора державного підприємства за ч. 1 ст. 175 Кримінального кодексу України (безпідставна невиплата заробітної плати працівникам).

У справі ведеться досудове слідство.