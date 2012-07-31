"Динамо" перемагає "Фейєнорд" у Києві

Київське "Динамо" у матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів обіграло голландський "Фейєнорд" з рахунком 2:1.

Рахунок у матчі відкрили гості: на початку другого тайму кияни пропустили контратаку "Фейєнорда", і Схакен з п`яти метрів розстріляв ворота Максима Коваля.

"Динамо" досить швидко відігралися. Через 7 хвилин після пропущеного голу Мігель Велозу подав зі штрафного, і м`яч від спини Іммерса вкотився у ворота. Ще через 15 хвилин Браун Ідейє головою замкнув навіс Олега Гусєва.

В останні 20 хвилин зустрічі "Динамо" мало ще кілька можливостей збільшити перевагу, але реалізувати моменти гравцям київської команди не вдалося.

"Динамо" - "Фейєнорд" 2:1 (Іммерс 56 (автогол), Ідейє 70 - Схакен 49)

Склади команд:

"Динамо": Коваль, Данило Сілва, Бетао, Михалик, Попов, Вукоєвич (Мілевський, 56), Велозу, Ярмоленко, Кранчар (Гусєв, 46), Нінкович, Ідейє

"Фейєнорд": Мюльдер, Янмаат (Сінгх, 33), Де Врей, Мартінс Інді, Нелом, Леердам, Класі (Конголо, 90), Вормер (де Вільєна, 71), Іммерс, Сіссе, Схакен

Попередження: Іммерс

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Гра-відповідь пройде за тиждень, 7 серпня, у Роттердамі.

