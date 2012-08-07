Міліція виявила на приватному подвір’ї плантацію коноплі

Харків. 7 серпня. УНІАН. У Харкові затримано чоловіка, який на власному подвір’ї виростив плантацію коноплі.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

Правоохоронці виявили та вилучили за місцем проживання 43-річного харків’янина 580 кущів коноплі (вага вилучених наркомісних рослин перевищує 14 кг). Крім цього, в будинку затриманого зберігалося ще 400 грамів марихуани.

Як пояснив чоловік, наркомісткі рослини він зберігав для власних потреб, не плануючи в подальшому їх продавати. Вилучену речовину направлено на дослідження.

Стосовно чоловіка порушена кримінальна справа за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво наркотичних засобів) та ч. 1 ст. 310 (незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.