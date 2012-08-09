Лідер КПУ про харківський потенціал і напрямок руху країни

Харків. 9 серпня. УНІАН. Подальшу долю харківського промислового і наукового потенціалу українські комуністи пов`язують з впровадженням альтернативного курсу розвитку країни після виборів до Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції в Харкові лідер українських комуністів Петро Симоненко, коментуючи програму, з якою КПУ йде на парламентські вибори.

«У наших програмах для Харкова - це підтримка найбільшої науки, бази вищої школи, розвиток машинобудування і збереження потенціалу, який ми маємо», - сказав П.Симоненко.

При цьому долю великих промислових підприємств харківського регіону він пов`язує з поглибленням інтеграції з Росією і радикальною зміною курсу розвитку України.

«Адже ні для кого не секрет, що якщо тільки ми не поглибимо інтеграцію з Російською Федерацією і не відновимо необхідні для України ринки, доля харківського «Турбоатому» не дуже весела. Тому ми, розуміючи всі ці погрози, сьогодні ставимо завдання радикально змінити курс і впровадити альтернативний курс розвитку України після вирішення питання про вибір влади в жовтні нинішнього року», - заявив П.Симоненко.

За його словами, увага комуністів сьогодні прикута, зокрема, до найбільших підприємств оборонної промисловості, енерго- і сільгоспмашинобудування Харківщини, успішна робота яких є великим потенціалом для розвитку економіки України.

«В оборонному комплексі це завод ім. Малишева, в електронній і космічній техніці - це те, що пов`язане із заводом ім. Шевченка, в енергетиці - «Турбоатом» та інші підприємства. Все, що пов`язане з сільгоспмашинобудуванням - це Харківський тракторний завод», - сказав П.Симоненко.

«Все це, - наголосив комуніст, - нами обов`язково буде використано як основні напрями державної підтримки».

За його словами, «позиція Компартії чітка і зрозуміла: тільки тоді держава вважатиметься розвиненою і перспективною, якщо це одержує розвиток у машинобудуванні». «Тому, - сказав П.Симоненко, - ми цінуємо всю ту працю, яка була реалізована в попередні роки з розвитку харківського потенціалу, і робитимемо все для того, щоб не лише зберегти його, а й примножити - особливо в галузі високоємких технологій».

При цьому лідер КПУ піддав критиці політику держави щодо великих держпідприємств, назвавши як приклад Харківське державне авіаційне промислове підприємство.

«Доля Харківського авіазаводу сьогодні однозначно залежить від того, якою буде внутрішня політика і зовнішня. Якщо така, як сьогодні проводиться, - доля цього підприємства вирішена, і я не хочу нікого засмучувати, але я вам ще раз підтверджую те, що я знаю: доля Харківського авіазаводу - це небуття. А ми сьогодні ставимо завдання відродити цей найбільший науковий потенціал високих технологій, наявних розробок на користь України і через глибоку інтеграцію в рамках СНД сприяти тому, щоб ми повернули ринок СНД для нашого українського виробника», - сказав П.Симоненко.

Лідер КПУ вважає, що Компартія України серйозно працювала всі останні 5 років і їй під силу рішення великих завдань розвитку країни. «Ми дуже серйозно працювали над тим, щоб наші програмні засади відповідали інтересам наших виборців», - сказав П.Симоненко. «Програма, з якою ми йдемо на вибори, є народною програмою», - заявив лідер комуністів.

«Ми відстоюватимемо сьогодні позицію вступу і в Митний союз на території СНД, ми пропонуватимемо вирішити питання про єдиний економічний простір, ви знаєте нашу позицію - ми проголосували за зону вільної торгівлі. Ми, безумовно, пропонуємо далі розвивати євразійське економічне співтовариство і пропонуватимемо вступати Україні в Шанхайську організацію співпраці. Це перспективні ринки сьогодні, це доступність наших технологій і так далі», - заявив П.Симоненко.