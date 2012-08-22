Янукович доручив перевірити готовність шкіл до навчального року

Харків. 22 серпня. УНІАН. Місцева влада в усіх регіонах країни має ретельно перевірити стан готовності шкіл до нового навчального року і за потреби оперативно усунути наявні недоліки.

На цьому наголосив Президент України Віктор Янукович під час наради з адміністративно-господарським активом Харківської області, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Залишився тиждень до школи, тому всім керівникам треба виїхати в школи, подивитися, як ми підготувалися, що можна ще встигнути зробити за цей короткий період часу, який залишився», - сказав він.

Паралельно з цим, за словами В.Януковича, керівники на місцях повинні тримати під контролем хід підготовки об’єктів життєзабезпечення до зими, опалювального сезону тощо. «Починаючи зі шкільних, дитячих, дошкільних закладів і закінчуючи всіма об’єктами життєзабезпечення областей – я маю на увазі, зокрема, котельні, дороги», - сказав глава держави.

