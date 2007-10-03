Округ №183 ще не підрахував голосів
Підводить одна дільниця в Люботині - ЦВК
Харків. 3 жовтня УНІАН. Територіальний виборчий округ №183 (Люботин) – єдиний на Харківщині, який зволікає з остаточним підрахунком голосів.
Як передає кореспондент УНІАН, такі дані представила Центральна виборча комісія на 17.46.
На цей час результатів не подала одна дільниця цього округу.
В деяких областях кртина складніша:
На 17.46 3 жовтня не закінчений підрахунок голосів:
у ТВО-1 (Сімферополь) залишилося 25 дільниць;
у ТВО-8 (смт Красногвардійське, Крим) - 1;
у ТВО-9 (Вінниця) - 9;
у ТВО-29 (Дніпропетровськ) - 4;
у ТВО-109 (Сєвєродонецьк) - 14;
у ТВО-137 (м. Роздільна, Одеська обл.) - 25;
у ТВО-141 (Ізмаїл) - 1;
у ТВО-183 (Люботин, Харківська обл.) - 1;
у ТВО-218 (Київ, Шевченківський р-н) – 2.