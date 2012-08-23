Ярославський: команда присвятила перемогу пам’яті мого батька

Харків. 23 серпня. УНІАН. Президент ФК «Металіст» Олександр Ярославський післе матча Ліги Європи проти бухарестського «Динамо» висловив подяку кожному футболістові за яскраву перемогу (2:0).

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех тех, кто высказал сочувствие и проявил доброе душевное отношение к моей семье. В первую очередь хотелось бы поблагодарить Виктора Федоровича Януковича, который позвонил, сказал теплые слова, поддержал меня в эту трудную минуту. Также спасибо Ринату Леонидовичу Ахметову, Игорю Михайловичу Суркису, Григорию Михайловичу, Игорю Валерьевичу Коломойскому. Тяжело всех перечислить... Низкий всем поклон. Это первое.

Второе - я хочу поблагодарить команду, которая посвятила эту игру памяти моего отца. Восемь лет Владилен Леонидович практически не пропускал ни одного матча, Вы его помните всегда в форме «Металлиста», за редким исключением пропускал игры команды. Отчего я и зашел в раздевалку, расцеловал всех ребят, поблагодарил главного тренера. Надеюсь, мы будем продолжать наше шествие в футбольном мире.

Не волновались даже после удаления?

Видно, что «Металлист» набирает ход. Хотя, конечно, и нам есть над чем работать. Понятно, что бывают и нервные моменты. Но ребята - профессионалы. Они должны выходить с горячим сердцем и холодной головой.

Это была лучшая игра?

Нет. Уверен, «Металлист» еще покажет свой лучший футбол. Все впереди. Пользуясь случаем, хотел поздравить всех харьковчан с Днем города. Думаю, это хороший подарок к такому празднику. Мне звонил губернатор нашей области, поздравил нас с победой. Большое ему спасибо! Я обязательно передам эти слова футболистам. Так что в жизни бывают и светлые, и темные полосы. Наверное, сегодня светлая полоса. В награду за все страдания, которые были у нас.

Есть ли информация по Тайсону?

Он - игрок «Металлиста», имеет контракт больше чем на три года. Мы расставаться с ним не желаем. Но бывают обстоятельства, которые выше нас.

Просматривает ли клуб новичков?

Наша селекционная служба просматривает игроков 24 часа в сутки. Евгений Алексеевич Красников работает постоянно, следя за футболом в Бразилии, Аргентине и других точках земного шара. Даже когда закрывается трансферное окно, мы продолжаем работу.

Румынская пресса подчеркивала, что «Металлист» - очень богатая команда...

Да ну что Вы. Мы - ребята из села (улыбается - прим.авт.), но которые ставят как цель попадание в Лигу чемпионов.

Насколько это реально?

Еще ничего в нашем чемпионате не решено. «Шахтер» имел отставание в 11 очков, но добился своей цели. Так что легкие неприятности нас только сплотили. Мы - единая команда.

Террикон

Фото Андрія КРАВЧЕНКО