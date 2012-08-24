«Океан Ельзи» проспівав у Харкові на честь Металіста

Харків. 24 серпня. УНІАН. Рок-гурт «Океан Ельзи», концертом якого 23 серпня у Харкові на майдані Свободи завершувалося святкування Дня міста, привітав усіх харків’ян з яскравою перемогою «Металіста» у матчі Ліги Європи над бухарестським «Динамо».

Як передає кореспондент УНІАН, звертаючись зі сцени до 100-тисячної аудиторії, соліст гурту Святослав Вакарчук повідомив, що він перед концертом із задоволенням дивився футбол і в захопленні від гри харківського клубу.

Співак оголосив, що наступний свій хіт «Океан Ельзи» присвячує перемозі «Металіста». Найбільша площа Європи голосами щасливих харків’ян співала разом з С.Вакарчуком про те, що «все буде добре».

Фото Андрія КРАВЧЕНКА