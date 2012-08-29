Харків’янка здобула перемогу на Чемпіонаті Європи із шахів

Харків. 29 серпня. УНІАН. Харків`янка Марія Танцюра стала переможницею в змаганнях на Чемпіонаті Європи із шахів серед дівчат до 16 років, який проходив у Празі.

У семи вікових групах взяли участь 1173 юних шахіста з 46 країн світу. Українські спортсмени завоювали по одній золотій і срібній медалі та дві бронзові.

З перемогою юну спортсменку з Харкова привітала народний депутат Ірина Бережна.

«Такі талановиті харків`яни, як ти, Марія, примножують славу нашого славного Харкова. Вірю в твої подальші перемоги і високо ціную працю твоїх наставників», - зазначила І.Бережна у вітальній телеграмі на ім’я М.Танцюри.