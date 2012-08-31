Тимчасовий термінал аеропроту «Харків» віддадуть під бізнес-авіацію і пілотну школу

Харків. 31 серпня. УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» завершив переобладнання ангара, який під час футбольного чемпіонату використовувався як тимчасовий пасажирський термінал.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі аеропорту, роботи проведено в рамках процесу адаптації об`єктів Євро-2012 до потреб міста.

Із самого початку приміщення було призначене для зберігання та обслуговування літаків бізнес-авіації. На період проведення в Харкові континентальної футбольної першості ангар був дооснащений для виконання функції прийому і відправки пасажирів рейсових повітряних бортів. Тепер ангар приведений у відповідність зі своїм первинним призначенням.

«У нашому ангарі організована база обслуговування літаків Diamond, а також вертольотів Robinson і Enstrom. На дані типи повітряних суден у нас можна пройти навчання пілотуванню і отримати ліцензію пілота», - зазначив Володимир Васильченко, генеральний директор компанії «Нью Системс АМ» (компанія-оператор Міжнародного аеропорту «Харків», входить до групи DCH Олександра Ярославського).

За його словами, крім перерахованих повітряних суден, у приміщенні можна нерідко застати інший приватний авіа-транспорт, зокрема літаки Bombardier Challenger 300, Як-40 та інші.

Для журналістів діє окрема опція, що дозволяє у будь-який час здійснити фотографування повітряних суден, на яких проходить навчання пілотуванню. Для цього необхідно заздалегідь зв`язатися з компанією «Ротор», що займається даним питанням. Співробітники школи порекомендують час, коли в ангарі буде сконцентровано максимально можливу кількість повітряних судів.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» (http://hrk.aero/) - один з ключових об`єктів столиці Слобожанщини, що реконструйований в рамках підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи по футболу 2012 р. Масштабний проект стартував 1 квітня 2008 р., коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, власник - відомий український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012, президент ФК «Металіст» Олександр Ярославський) виграла конкурс на довгострокову оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.

Реконструкція Міжнародного аеропорту «Харків» здійснена у форматі приватно-державного партнерства. Загальна сума інвестицій О.Ярославського в проект становить $107,2 млн. (аеровокзальний комплекс і прилегла території). Сума фінансування, виділеного з Державного бюджету на реконструкцію аеродромного комплексу, - $191,3 млн.