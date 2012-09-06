Уряд не допустить незабезпеченої емісії гривні - Азаров

Харків. 6 вересня. УНІАН. Кабінет міністрів України не допустить незабезпеченої емісії гривні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час спілкування з трудовим колективом Харківського тракторного заводу імені Серго Орджонікідзе заявив прем`єр-міністр України Микола Азаров, говорячи про рівень оплати праці працівників сфери машинобудування.

М.Азаров звернув увагу на те, що для реального підвищення рівня заробітної плати необхідно збільшити обсяги виробництва. Він наголосив, що непідкріплене збільшення заробітної плати не приведе до підвищення добробуту людей.

«Друкувати гроші ми не будемо. Друкування грошей до добра не доводить. Тільки буде те, що реально виробляємо, що можемо реально продати, виручити», - сказав прем`єр.

За його словами, на сьогодні основним завданням уряду є збільшення рівня промислового виробництва в країні.

