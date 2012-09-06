Завтра обіцяють дощі з грозами

Харків. 6 вересня. УНІАН. Завтра, 7 вересня, на всій території України пройдуть короткочасні грозові дощі, лише вночі в західних областях, а вдень на Правобережжі без істотних опадів.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби переважатиме північно-західний, 7-12 м/с. У всіх областях України, крім західних і північних, можливі пориви вітру та шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів до 19°, на заході подекуди 6-8°; вдень 16-21°, в південній частині 22-26°.

У Київській області вночі пройде короткочасний дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 9-14°, вдень 16-21°. У м. Києві температура вночі 11-13°, вдень 17-19°.

6 вересня температура води в Чорному та Азовському морях становила 19-23°, в Дніпрі біля Києва 19°