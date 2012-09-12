V Міжнародний фестиваль «Харьковская сирень» буде особливим - Маренич

Харків. 12 вересня. УНІАН. Ювілейний 5-й Міжнародний фестиваль короткометражних фільмів «Харьковская сирень» буде особливим.

Про це сказала на прес-конференції начальник управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації - співголова оргкомітету кінофестивалю «Харьковская сирень» Вікторія Маренич,.

За її словами, фестиваль буде незвичайним, і це стосується в першу тих гостей, які відвідають його.

«Ми ведемо переговори з багатьма російськими зірками. Ми хочемо, щоб у цьому році було широко представлене російське та українське кіно. Ми працюємо з режисерами й акторами. Дуже багато харків`ян - молодих акторів, які зараз працюють у Москві. Вони вважають себе російськими акторами з харківським корінням. Нас це цілком влаштовує», - сказала В.Маренич.

Вона також підтвердила, що гостем фестивалю стане французька акторка Мішель Мерсьє, відома за виконанням ролі Анжеліки в екранізації серії історичних романів Анн і Сержа Голон.

«Французька кіноактриса Мішель Мерсьє дала свою згоду ще в квітні. Вона дуже хоче приїхати. Ми активно працюємо над тим, щоб її приїзд у наше місто був не просто цікавим і пізнавальним, а щоб відбулася максимальна кількість зустрічей, які розкриють всі грані її таланту», - зазначила В.Маренич.